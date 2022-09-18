Российские войска уничтожили позиции противника на Васильевском направлении в Запорожье. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российская артиллерия уничтожила все цели на Васильевском направлении в Запорожской области, поэтому наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке невозможно. Об этом сообщил РИА Новости командир добровольческого казачьего штурмового батальона "Таврида".

"До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе - поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам, - уточнил собеседник агентства. - У нас есть подтверждение с "птиц" уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта".

По словам добровольца, в этом успехе основная заслуга лежит на артиллеристах, чьи снаряды "приближают нашу победу".

Как ранее писал сайт KP.RU, ВСУ несут тяжелые потери в Донбассе, из-за чего они вынуждены покидать занятые позиции. Об отступлении украинской армии сообщил американским журналистам один из солдат ВСУ, сражающихся на передовой.

Отдельно военнослужащий отметил превосходство России в артиллерии, масштабные удары которой наносят большой урон подразделениям Украины.