СИЗО в Еленовке после первого удара ВСУ. Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по колонии в Еленовке, где содержатся пленные украинские националисты. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в воскресенье, 18 сентября 2022 года.

"Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, 29 июля 2022 года ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS исправительную колонию в Еленовке, где находились украинские пленные.

В министерстве обороны РФ подтвердили гибель 53 человек. Согласно данным российского военного ведомства, в результате обстрела ранено 75 военнопленных украинцев. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.