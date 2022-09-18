Жители Великобритании массово заявляют о нежелании принимать у себя украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Великобритании массово жалуются на невозможность содержать украинских беженцев из-за роста цен. Информацию об этом распространила британская газета Mirror.

В материале издания отмечается, что на сегодняшний день уже более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" намерены отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья.

Это, в частности, означает, что зимой около 20 тысяч беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастет до 50 тысяч, говорится в статье Mirror.

Еще одним важным аргументом, который британцы приводят, заявляя о нежелании принимать украинских беженцев, является стремительный рост цен в Соединенном Королевстве.

Ранее немецкие благотворители, помогающие переселенцам, публично пожаловались на "хамское поведение" беженцев с Украины, которые приезжают в ФРГ. Филантропы отмечают, что приехавшие из Украины люди ведут себя совсем иначе. чем беженцы из других стран: в частности, они готовы есть лишь дорогую еду, а от части дешевых продуктов из немецких супермаркетов и вовсе отказываются. Такая же ситуация и с одеждой - украинцы требуют, что им предоставляли брендовые вещи из новых коллекций, а обычную одежду носить они не хотят.