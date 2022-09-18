Журналист из РФ попал под обстрел Вооруженных сил Украины в луганском городе Сватово Фото: REUTERS

Журналист из России получил ранения в результате утреннего обстрела города Сватово в ЛНР украинскими войсками. Информацию об этом распространило представительство Луганской народной республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины).

В ЛНР уточняют, что ранение в результате обстрела ВСУ получил журналист РИА ФАН (его имя луганские власти не уточняют).

"В результате обстрела н.п. Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено 2 ракеты типа M31 GMLRS), ранения получил журналист Федерального агентства новостей, разрушена гостиница "Ватра", повреждено 7 одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли", - отмечается в официальном сообщении представительства республики в СЦКК.

Ранее под обстрел ВСУ в освобожденной РФ части Запорожской области попали журналисты и съемочная группа российского федерального телеканала "ТЦ Центр". Пострадавшие представители СМИ освещали ход проведения российской специальной военной операции на Украине.