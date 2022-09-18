Байден заявил, что США остановят вложения в Китай в случае нарушения Пекином санкций против РФ

Джо Байден выступил с жестким антикитайским заявлением в эфире американского телевидения Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил, что он во время одного из звонков председателю КНР Си Цзиньпину заявил ему о риске прекращения "американских и других" инвестиций в Китай в случае нарушения Пекином жестких экономических санкций против России. Соответствующее заявление Байден сделал в ходе своего интервью телеканалу CBS.

"Я позвонил президенту Си и сказал: "Если ты думаешь, что американцы и другие продолжат инвестировать в китайскую экономику при нарушении санкций против России, то ты допускаешь огромную ошибку", - подчеркнул Байден, отметив, что его заявления якобы были восприняты китайским лидером всерьез.

Ранее Байден публично признал, что на сегодняшний день у США нет никаких доказательств того, что Китай в данный момент оказывает Россию какую-либо военную помощь (в том числе, в виде поставок оружия) в спецоперации на Украине.

В связи с этим американский лидер сообщил, что сейчас у Вашингтона отсутствуют какие-либо основания для введения против КНР вторичных санкций за военное сотрудничество с Москвой (при этом Байден пообещал, что власти США будут тщательно наблюдать за ситуацией и при необходимости примут меры).