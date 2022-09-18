В Мелитополе взорван автомобиль в мирными жителями

Взрыв прогремел в самом центре освобожденного Россией города Мелитополь в Запорожской области Фото: REUTERS

В центре Мелитополя (Запорожская область) неизвестные подорвали автомобиль с мирными жителями. По информации РИА Новости, все находившиеся в автомобиле горожане выжили в результате инцидента.

Как отмечает информагентство, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль.

Информацию о случившемся уже официально подтвердил член совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время на месте взрыва работают представители оперативных служб Мелитополя, а также местные правоохранители.

Ранее стало известно о том, что в Луганской народной республике в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины пострадал российский журналист (речь идет о военном корреспонденте РИА ФАН - Федерального агентства новостей). Информацию о данном инциденте, произошедшем в населенном пункте Сватово, официально подтвердили власти ЛНР.