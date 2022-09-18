Украина запросила у России данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Киев запросил у омбудсмена РФ Москальковой имена пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Запрос об украинских военнопленных, пострадавших при обстреле исправительной колонии в Еленовке (ДНР) направлен омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Информацию об этом распространил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже [омбудсмену РФ Татьяне] Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК», — отметил украинский омбудсмен в своем официальном telegram-канале.

Лубинец отдельно сообщил, что он готов лично прибыть в Еленовку для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов и ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что власти РФ считают очевидной вину ВСУ в обстреле колонии в Еленовке. По мнению представителя Кремля, с помощью подобных действий Киев пытается всячески помешать обнародованию фактов преступной деятельности украинских боевиков на Донбассе.

Песков полагает, что украинские военнопленные, по сути, погибли от рук своих же сослуживцев. Он напомнил о том, что удар по исправительной колонии в Еленовке, в результате которого погибли 53 человека, был нанесен из поставленного Украине Западом американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS. России же в данной ситуации абсолютно нечего скрывать, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.