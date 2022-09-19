Экс-президент США Клинтон раскрыл детали переговоров с Ельциным о расширении НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон рассказал о своих переговорах с экс-лидером России Борисом Ельциным на тему расширения НАТО. По словам политика, он предлагал своему российскому коллеге особой партнерство с альянсом.

В интервью телеканалу CNN Клинтон заявил, что США и НАТО не имели планов угрожать России. Более того, отметил он, Ельцину предлагались «особое партнерство» и перспективы присоединения к НАТО. Политик также вспомнил, как спросил бывшего президента РФ, действительно ли он допускает возможность удара США по России, на что тот ответил отрицательно.

«Он ответил: «Нет, но многие в России так считают, потому что их историческая память включает Гитлера и Наполеона», – рассказал Клинтон.

Также, по экс-главы Белого дома, расширение альянса во время его руководства США не повлияло на будущие события на Украине, прежде всего, на начало боевых действий в республике.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс планировал расширение присутствия у границ России еще несколько лет назад.