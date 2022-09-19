Генсек ООН Гутерреш считает, что переговоров Путина с Зеленским еще далеко

Генеральный директор ООН Антониу Гутерреш Фото: REUTERS

Генеральный директор Организации объединенных наций Антониу Гутерреш скептически оценивает перспективу переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, до личной встречи двух лидеров еще далеко.

«Если рассуждать реалистично, я думаю, мы все еще далеки от этой возможности и, вероятно, будет сложным провести прямые переговоры между двумя президентами», – сказал генсек ООН в интервью РИА Новости.

Как отметил Гутерреш, важно создать условия для достижения мира в соответствии с уставом ООН и международным правом. Глава организации заявил о готовности содействовать переговорам Путина и Зеленского, отметив, что их проведение зависит от желания самих политиков. Шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной он оценил как минимальные.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что для проведения переговоров с Украиной на высшем уровне в первую очередь необходимо, чтобы президент Зеленский сам был готов к этой встрече.