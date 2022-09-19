В посольстве РФ заявили, что россиян при въезде в Латвию заставляют подписывать заявление с осуждением Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждан России при въезде в Латвию заставляют подписывать заявление с осуждением действий властей РФ, рассказали в российском посольстве в Риге.

«К ним предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список»,– сообщил представитель посольства в беседе с РБК.

Как отметили в диппредставительстве, в этих случаях решение о пропуске через границу принимают исключительно компетентные службы Латвии.

Как писал сайт KP.RU, Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России. Решение вступило в силу с 00:00 понедельника, 19 сентября. Въезд в страны Балтии и Польшу запрещен даже тем россиянам, которые имеют шенгенские визы, выданные другими странам Евросоюза.