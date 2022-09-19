Страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд россиян с визами других стран Евросоюза Фото: Shutterstock

Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России. Решение вступило в силу с 00:00 понедельника, 19 сентября.

Въезд в страны Балтии и Польшу запрещен даже тем россиянам, которые имеют шенгенские визы, выданные другими странам Евросоюза. На сайте МИД Эстонии сообщается, что запрет действует «для всех граждан Российской Федерации, имеющих действительную визу, полученную для поездки с целью туризма или бизнеса, в том числе для участия в спортивных соревнованиях или культурных мероприятиях».

Как писал сайт KP.RU, ранее латвийское внешнеполитическое ведомство заявило, что Литва, Латвия и Эстония достигли принципиального соглашения об ограничении передвижения российских граждан через границы своих стран с Россией и Белоруссией.

Незадолго до этого еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявил, что на данный момент на руках у россиян находится до миллиона многоразовых шенгенских виз, которые могут быть пересмотрены.