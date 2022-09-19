Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов сообщил о нескольких покушениях на свою жизнь

Замглавы главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов Фото: кадр из видео

Власти Украины предприняли несколько попыток покушения на жизнь заместителя главы главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова. По его словам, были задержаны несколько специально обученных групп, члены которых пытались совершить покушение.

«Они (посчитали, что я предатель и предал Украину. Меня хотят убить по личному указанию Зеленского. Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы», – заявил Стремоусов в интервью французским журналистам, опубликованном в его Telegram.

Задержанные рассказали, что действовали по личному указу украинского президента, сообщил замглавы ВГА Херсонской области. Кроме него Киев планировал ликвидировать главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо.

По мнению Стремоусова, в Херсоне до сих пор могут быть группы, выслеживающие его. В настоящее время он и члены его семьи находятся под защитой российских спецслужб, сообщил замглавы херсонской администрации.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе в Бердянске Запорожской области был убит вице-мэр города по вопросам ЖКХ Олег Бойко.