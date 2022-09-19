Байден не решил твердо, будет ли участвовать в выборах президента США в 2024 году Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден высказался относительно планов участия в выборах главы государства в 2024 году. По его словам, твердого решения на этот счет еще не принято.

«Мое намерение, как я и говорил, заключается в том, чтобы баллотироваться снова. Но это только мое намерение. Является ли это твердым решением? Это мы еще увидим», – заявил политик в интервью телеканал CBS.

Как считает глава Белого дома, пока принимать такое решение слишком рано. Вместе с тем он дал понять, что принимать решение об участии в выборах лучше после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года.

Говоря о своем возрасте, Байден заявил, что у него достаточно сил для продолжения своего дела. Кроме того, политик обратил внимание на «трудные времена» для США, с чем, по его мнению, связаны низкие рейтинги президента страны. Соединенным Штатам, считает американский лидер, предстоит сейчас принимать решения, определяющие их будущее на следующие десять лет.

Как писал сайт KP.RU, в июле этого года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден намерен участвовать в президентской гонке-2024.