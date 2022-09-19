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В мире19 сентября 2022 5:50

Президент Ирана заявил о сближении стран за счет санкций США

По словам Раиси, санкционная политика Вашингтона неэффективна
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Ирана заявил о сближении стран за счет санкций США

Президент Ирана заявил о сближении стран за счет санкций США

Фото: REUTERS

Ставка Соединенных Штатов на санкционную политику не работает, а только сближает те страны, которые находятся в рамках таких ограничительных мер со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси

«Несколько стран находятся под санкциями (США). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», - сказал президент Ирана в интервью телеканалу CBS, добавив, что подобный подход американской стороны не сработает.