Президент Ирана заявил о сближении стран за счет санкций США Фото: REUTERS

Ставка Соединенных Штатов на санкционную политику не работает, а только сближает те страны, которые находятся в рамках таких ограничительных мер со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал президент Ирана Ибрахим Раиси

«Несколько стран находятся под санкциями (США). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», - сказал президент Ирана в интервью телеканалу CBS, добавив, что подобный подход американской стороны не сработает.