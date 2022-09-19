Посол в Берлине Нечаев назвал отказ Германии от «Северного потока - 2» причиной скачка цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии был выгоден российский газ, однако ФРГ решила сделать ставку на сжиженный природный газ, отказавшись от газопровода «Северный поток - 2», что в свою очередь привело к скачку цен. Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

«Отказ от апробированных схем взаимодействия, ставка на СПГ и спотовый рынок, замораживание готового к эксплуатации «Северного потока - 2», антироссийские санкции - все это привело к резкому росту цен на газ», - приводит РИА Новости слова дипломата.

Нечаев отметил, что Москва выполняет все свои обязательства перед Берлином в вопросах энергопроектах, а также не отказывается от сотрудничества, однако не собирается навязывать газ. «Возможность возврата к прежнему уровню сотрудничества в ближайшие годы представляется сомнительной. Не по нашей вине», - добавил он.

Напомним, ранее немецкое правительство заявило о неизменности позиции по эксплуатации «Северного потока – 2».