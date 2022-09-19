Жители Польши месяцами ждут угля, чтобы купить его по бешенным ценам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше фиксируют четырехкратное подорожание угля из-за дефицита этого ресурса на фоне эмбарго на поставки топлива из России. Об этом сообщает портал Fakt.

Так, польские власти обещали народу на законодательном уровне ввести предельную цену на черное золото ниже тысячи злотых за тонну, но по факту сейчас оно продается в четыре раза дороже, причем ждать поставок приходится иногда и не один месяц.

"У нас нет каменного угля, который наиболее востребован клиентами. Практически нет поставок с польских шахт, - рассказала журналистам сотрудница топливного склада в Бялогарде Патриция Доманьская. - Люди очень обеспокоены тем, что происходит, каждый день я получаю по дюжине телефонных звонков, меня спрашивают, есть ли у нас товар на складе и сколько".

Для снижения недовольства местных жителей польские власти ввели единовременную поддержку для закупки угля, которая составляет 3 тысячи златых. Учитывая, что на зиму одному хозяйству требуется примерно 3 тонны, полякам все равно приходится платить в несколько раз больше, чем им изначально обещали.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закупила такое количество угля, что его должно хватить на очень суровую зиму. При этом цены на уголь остаются достаточно высокими и недоступным для основной массы населения.

Глава польского правительства заверил, что кабмин пытается решить проблему ограниченной доступности угля. По его словам, власти хотят добиться того, чтобы цена угля в большинстве мест составляла 2-2,5 тысячи злотых за тонну.