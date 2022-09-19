Все попытки России попасть в НАТО в 90-е находили сталкивались с жестким отпором в период президентства Билла Клинтона, потому что пророссийское лобби в правительстве США на тот момент было сильнее, чем сейчас, а оппозиция в администрации была слишком сильной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все попытки России попасть в НАТО в 90-е находили сталкивались с жестким отпором в период президентства Билла Клинтона, потому что пророссийское лобби в правительстве США на тот момент было сильнее, чем сейчас, а оппозиция в администрации была слишком сильной. Об этом рассказал РИА Новости политолог Борис Межуев, прокомментировав слова экс-президента США о его предложениях вступать России в НАТО. Он считает, что оценка Клинтона о перспективах членства РФ иллюзорная, так как отчуждение России началось во время расширения НАТО на восток.

"То, что России якобы предлагали перспективу членства в НАТО - это, конечно же, неправда. Был основополагающий акт Россия-НАТО, соглашение, но в альянс нас, конечно же, никто не звал. Уже в 1992 году об этом шла речь, и все усилия России попасть в НАТО, а они довольно много раз предпринимались, сталкивались с жестким отпором, хотя (президент РФ Владимир) Путин обращался к Клинтону по этому поводу", - заявил политолог.

Клинтон заявил, что предлагал России статус особого партнера НАТО и пророчил перспективу членства в альянсе. Экс-президент предполагал, что таким образом получится объединить усилия для противостояния будущим общим рискам, а расширение НАТО на Восток позволит ликвидировать кризисные ситуации в регионе при участии России..

Межуев напомнил, что до Клинтона о присоединении к НАТО говорил Генри Киссинджер, и все в администрации США с ним были согласны.

По словам эксперта, перспективы вступления России в НАТО обсуждались в период 90-х, когда страна переживала демократизацию. Однако, лобби, которое могло бы отстаивать интересы РФ на тот момент было крайне слабым.

"И у Клинтона не было мотивов ни электоральных, ни политических такое благодеяние России делать", - подчеркнул политолог.

В 90-е российская политическая элита пыталась стать приоритетным партнером Запада в Евразии, добавил он.

“Но потом стало понятно, что за это придется многим заплатить - особой позицией России по ближневосточному вопросу, экономическими контактами с той же Индией, позицией по Ирану и так далее. То есть собственное мнение России пришлось бы просто забыть и стать сателлитом Америки, как Австралия, Канада и Япония", - объяснил Межуев.

По его мнению, членство России в НАТО угрожало безопасности страны. Он напомнил о влиянии альянса на истории Югославии. “И единственная возможность удержать ситуацию заключалась в сохранении лимитрофной зоны нейтральных государств в качестве неприсоединившегося блока, чтобы была узкая зона нейтрального пояса", - считает эксперт.

НАТО же запланировало расширение размещения вблизи границ России несколько лет назад. Сайт KP.RU писал о словах главы Военного комитета НАТО адмирала Роб Бауэр. По его мнению, размещение небольших групп возле России необходимо для того, чтобы в случае чего быстро собрать более крупные формирования.