Власти Херсонской области заявили о полном контроле союзных сил над регионом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию правительства власти региона работают в штатном режиме, исключив вторжение украинских войск. По его словам, Херсон и Херсонская область находятся под контролем союзных сил, предпосылок для вторжения украинских войск нет.

«Херсон под полным контролем союзных сил. Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наемников на территорию Херсонской области», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале замглавы ВГА.

Стремоусов также отметил, что правительство Херсонской области продолжает свою работу в штатном режиме, пообещав ответную реакцию на удары, которые ранее нанесли украинские войска по административным зданиям.

Напомним, в пятницу, 16 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области. Представитель оперативных служб Херсона сообщил тогда о трех погибших, а также 13 раненых. Министерство здравоохранения региона заявил, что три человека находились в тяжелом состоянии. На следующий день число погибших увеличилось до четырех.