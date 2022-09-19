Песков заявил, что Россия ответит на любые претензии по Крыму

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Крым - это неотъемлемая часть России, и любые претензии по нему получат "должный ответ" от Кремля. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября 2022 года.

"Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ", - подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя заявления Киева по принадлежности полуострова.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся в составе России, поскольку их возвращение стало итогом свободного выбора российского народа. Как отметил глава российского государства, после возвращения Крыма Россия вновь обрела историческое единство.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы он стал частью РФ. 95% проголосовавших (при явке около 85%) сказали "да" вхождению в РФ. 17 марта была провозглашена независимая республика Крым. На следующий день Крым подписал договор о вхождении во состав Российской Федерации.