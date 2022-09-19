Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение главы Чечни Рамзан Кадыров объявить «самомобилизацию» должны оценить в Министерстве обороны. Такое заявление в понедельник, 19 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что в данном случае нужна оценка военных профессионалов.

Ранее глава Чечни предложил объявить в российских субъектах «самомобилизацию», заявив, что каждый руководитель региона в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать «хотя бы тысячу добровольцев» для специальной военной операции.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать министерство обороны», - заявил представитель Кремля.

Напомним, еще на прошлой неделе, 13 сентября, Песков комментировал возможность проведения мобилизации в стране, заявив, что пока речи о мобилизации в России не идет. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил о том, что РФ не планирует проводить мобилизацию в связи со специальной военной операцией на Украине.