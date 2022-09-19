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Политика19 сентября 2022 9:50

Кремль отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Песков отказался комментировать просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремль отреагировали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

В Кремль отреагировали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кремль отказывается комментировать пост певицы Аллы Пугачевой в социальных сетях, в котором артистка просит признать ее иностранным агентом. Такое заявление в понедельник, 19 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее Пугачева опубликовала пост, в котором попросила признать ее инагентом вслед за своим супругом Максимом Галкиным*, которого ранее Минюст включил в реестр физлиц - иностранных агентов.

Как писал сайт KP.RU, Песков ранее заявлял, что Галкин* неоднократно делал «очень плохие заявления» о специальной военной операции России на Украине, поэтому «нам с ним точно не по пути».

*признан Минюстом РФ физлицом - иностранным агентом