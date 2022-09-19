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Политика19 сентября 2022 10:00

Песков объяснил переговоры Путина с Шольцем и Макроном желанием лично донести позицию России

Представитель Кремля подчеркнул, что это лучше, чем объяснение действий Москвы "из-за океана"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном, чтобы лично донести позицию Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 19 сентября 2022 года.

"Гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого высказался в пользу дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Информацию об этом распространил кабмин ФРГ 13 сентября 2022 года.

Напомним, Эммануэль Макрон проговорил за полгода с российским президентом в общей сложности сто часов. Об этом французский лидер рассказал в начале июня. При этом Макрон затруднился ответить, сколько раз он беседовал с Путиным.