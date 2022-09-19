Здание посольства России в Триполи в 2013 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов анонсировал возобновление работы российского посольства в Ливии. О том, что Москва откроет свое посольство в Триполи замглавы рассказал журналистам сегодня, 19 сентября 2022 года.

"Посольство открывается, думаю, в ближайшее время. Сейчас надо решить организационные вопросы, потому что сейчас пока работать негде, надо временно какую-то гостиницу", - заявил Богданов.

Он отметил также, что в ближайшее время будет назначен официальный представитель России в Триполи.

Напомним, Ливия была и остается оплотом мигрантов в Африке. Беженцы отправляются оттуда в другие страны, в том числе и Европу. Сайт KP.RU писал, что в 2021 году при попытке покинуть континент на лодках погибли более 300 человек, 12 тысяч были спасены и доставлены в страну.

Ситуация в Ливии остается нестабильной. Оппозиция в мае 2022 года выходила на митинги с требованием об отставке действующего правительства. Протесты продолжились в стране в июле. Движения молодежи Бенгази, Себхи и Триполи требовали распустить органы власти из-за «тяжелых политических и социальных условий», а также кризиса с электроэнергией. Теперь же к протестующим в Триполи примкнула и армия.