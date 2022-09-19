Детская бедность в Германии уже много лет остается на уровне 20% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риск детской нищеты в Германии впервые вырос с 2015 года. Этот показатель составил до 20,8%, его отметили в федеральном министерстве труда и социальных вопросов, когда соответствующий запрос поступил от парламентской фракции партии "Левые". Об этом пишет издание Augsburger Allgemeine Zeitung.

"Детская бедность в Германии уже много лет остается на уровне 20%. Иногда он чуть падает, но в настоящее время он подрос. Как следует из ответа федерального министерства труда на запрос фракции "Левые", 2021 год закончился с показателем в 20,8%. Годом ранее он составлял 20,4%", - пишет газета, в распоряжении которой оказался ответ министерства.

Каждый пятый ребенок ФРГ считается подверженным риску бедности, если он живет в домохозяйствах с менее чем 60% от среднего дохода всего населения.

Как сказал в интервью газете лидер левой парламентской группы Дитмар Барч: "детская бедность в Германии достигла нового печального рекорда".

По его словам, это во многом обусловлено ростом цен на энергоносители и в целом инфляцией в стране. Риск роста детской бедности в дальнейшем грозит стране.

Предупредить эти риски, по мнению Барча, можно если правительственная коалиция включит в третий пакет помощи статью о "базовой защите детей от бедности" ввиду того, что повышения детского пособия на 18 евро однозначно недостаточно.

А по мнению посла России в Германии Сергея Нечаева, последний скачок цен на энергоносители обусловлен отказом ФРГ от “Северного потока - 2”. Об этом писал ранее сайт KP.RU. По словам посла, возврат к прежним отношениям в ближайшее время невозможен.