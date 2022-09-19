Водород на заводе производится с помощью электролитической установки Фото: EAST NEWS

Немецкий концерн Siemens AG открыл в городе Вунзидель один из крупнейших в стране заводов, производящий "зеленый" водород, сообщает пресс-служба компании. Завод способен производить до 1350 тонн водорода в год.

Водород на заводе производится с помощью электролитической установки мощностью 8,75 мегаватт. В компании также прогнозируют увеличение мощности почти в два раза, до 17,5 мегаватт.

Электричество, на котором работает установка, получают из возобновляемых источников энергии в энергокомплексе Wunsiedel Energy Park.

Водородная энергетика считается альтернативным способом получения энергии, которая основывается на получении водорода под воздействием электролитов. Полученный газ сжигается из чего получают впоследствии энергию для зарядки, транспортировки, производства и потребления.

Напомним, компания Siemens занимается обслуживанием турбин на “Северном потоке”, где не так давно произошла утечка масла в несколько перегоняющих газ установок. В Компании отказались комментировать ремонт и его перспективы, ввиду отсутствия места для ремонта. Сайт KP.RU писал о словах посола России в Германии Сергей Нечаев, который назвал поведение компании неприемлемым и обвинил ее в неисполнении условий договора.