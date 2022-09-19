Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии, посвященном целям устойчивого развития, призвал страны отказаться от “самоубийственного” потребления ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.

"Мы должны спасти нашу планету, которая горит в самом буквальном смысле. Для этого надо заняться тройным планетарным кризисом изменения климата, утраты биоразнообразия и роста загрязнения”, - сказал он.

По его мнению, важно поддерживать глобальные цели укрепления биоразнообразия и изменить действия в отношении энергетики, чтобы “сохранить для будущего дары природы".

"И это также означает отход от самоубийственной зависимости от ископаемых видов топлива и скорейший запуск перехода к возобновляемой энергии в каждой стране, - подчеркнул генсек ООН.

При этом он призвал поддерживать, в том числе, развивающиеся страны в момент перехода. Каждая страна должна адаптироваться к общемировым изменениям в отношении энергополитики.

Напомним, 19 сентября компания Siemens объявила об открытии одного из крупнейших заводов в ФРГ по производству “зеленого” водорода. Водородная энергетика - один из способов добычи энергии из возобновляемых ресурсов, который предполагает получение водорода с помощью электролитов.