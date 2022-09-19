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В мире19 сентября 2022 13:40

Гутерриш призвал страны переходить на возобновляемые источники энергии

Генсек ООН считает, что каждая страна должна сделать переход на возобновляемые источники энергии
Владимир РОМАНЕНКО
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии, посвященном целям устойчивого развития, призвал страны отказаться от “самоубийственного” потребления ископаемого топлива и перейти на возобновляемые источники энергии.

"Мы должны спасти нашу планету, которая горит в самом буквальном смысле. Для этого надо заняться тройным планетарным кризисом изменения климата, утраты биоразнообразия и роста загрязнения”, - сказал он.

По его мнению, важно поддерживать глобальные цели укрепления биоразнообразия и изменить действия в отношении энергетики, чтобы “сохранить для будущего дары природы".

"И это также означает отход от самоубийственной зависимости от ископаемых видов топлива и скорейший запуск перехода к возобновляемой энергии в каждой стране, - подчеркнул генсек ООН.

При этом он призвал поддерживать, в том числе, развивающиеся страны в момент перехода. Каждая страна должна адаптироваться к общемировым изменениям в отношении энергополитики.

Напомним, 19 сентября компания Siemens объявила об открытии одного из крупнейших заводов в ФРГ по производству “зеленого” водорода. Водородная энергетика - один из способов добычи энергии из возобновляемых ресурсов, который предполагает получение водорода с помощью электролитов.