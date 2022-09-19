В АТОР подтвердили нулевой спрос у туристов на Польшу, Латвию, Литву и Эстонию Фото: Олег ЗОЛОТО

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе подтвердила, что в последние месяцы российские туристы совсем не интересовались турами в Польшу, Латвию, Эстонию и Литву.

- Не было путевок туда, никаких, совсем. Эти страны перестали выдавать визы в марте — апреле этого года, - говорит Ломидзе NEWS.ru.

Непосредственно в эти страны россияне не путешествуют, но до августа использовали Эстонию и Латвию, как способ добраться до Европы.

После ограничений, введенных данными странами по визовому режиму, въезд туда для россиян под запретом. В том числе по шенгенским визам, выданным третьими странами.

Пограничная служба Литвы сегодня, 19 сентября, развернула российских туристов, которые хотели пересечь границу со стороны РФ и Белоруссии. Въезд запретили 11 гражданам России с действующими шенгенами.