В Великобритании завершились похороны Елизаветы II Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании Елизавета II похоронена в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press Association.

Около 21.30 (по мск.) состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом в мемориальной часовне короля Георга VI.

Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.

Как рассказывал сайт KP.RU, в Соединенном Королевстве завершается 11-дневный траур в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Весь церемониал, связанный с траурной процессией, заранее расписан посекундно и тщательно отрепетирован с привлечением королевской роты гвардейцев и офицеров ВВС и ВМФ.

Скончавшаяся британская королева Елизавета II взошла на трон 70 лет назад - 6 февраля 1952 года - в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец - британский король Георг VI. Летом 2022 года в Лондоне и других британских городах проходили масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Елизаветы II.