Мантуров призвал россиян изменить ментальность и оценить мясо из личинок Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в России необходимо развивать производство альтернативного мяса.Например, вице-премьер предлагает россиянам изменить "ментальность" и привыкнуть к идее использования мяса личинок мухи в своем рационе.

Мантуров рассказал, что, добавляя в еду белок черной львинки, некоторые страны мира и в том числе Россия идут в ногу со временем. По его мнению, граждане могут оценить такое блюдо.Такими словами Мантуров отреагировал на представленные на выставке бургеры с котлетой, которая состоит из альтернативного мяса с добавлением концентрата личинки мух черной львинки, овощей и аквафабы (растительная замена яиц) от компании Modern Food Technology.

Ранее сообщалось, что Государственная дума РФ в ходе заседания утвердила главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя главы правительства России. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, против нет, еще 1 воздержался. В ходе выступления Денис Валентинович затронул тему удобрений. По его словам, проблем с удобрениями в стране нет и не будет, так как внутренние потребности закрываются более с чем двукратным запасом, а доля отечественных химических средств защиты растений (СЗР) на российском рынке к 2030 году может превысить 75%.