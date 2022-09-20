Эстония не пустила в страну 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония не пустила в страну 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгенским визам, рассказала начальник смены пограничного пункта Нарвы Яаника Карп.

"Эстонские пограничники отказали во въезде в страну десяти гражданам России. Среди причин — как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Реакция россиян на запрет въезда была спокойной. Граждане России понимают, что мы делаем свою работу", - сказала она изданию Postimees

По ее словам, несмотря на новые ограничения желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем — среди тех, у кого есть постоянный вид на жительство в республике.

Как рассказывал сайт KP.RU, четыре европейских страны, отличающиеся наибольшим уровнем русофобии, приняли решение не впускать на свою территорию граждан России даже при наличии у них шенгенских виз, которые выдали другие государства. Неудивительно, что впереди всех в деле борьбы с россиянами оказались Польша и страны Прибалтики.

Запрет коснется, прежде всего, граждан с туристическими визами, однако даже в этом случае будет сделан ряд исключений. Например, при посещении родственников или лиц, с которыми есть общие несовершеннолетние дети. Кроме этого, сохранится возможность пересечения границ «по соображениям гуманитарного характера». В частности, планируется пускать в Европу откровенных диссидентов.