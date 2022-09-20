Пентагон: Украина может получить истребители F-16 через два-три года Фото: REUTERS

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято.

По его словам, Запад "начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе", строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. Генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, "вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы", пишет газета Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которую организовала американская Ассоциация военно-воздушных и космических сил.

Генерал также признал, что Вашингтон передает Киеву разведывательную информацию оперативного характера, в частности о складах российских сил на Украине.

При этом ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не планируют поставлять Украине истребители F-16 в ближайшей перспективе. Приоритет Вашингтона заключается в том, чтобы передавать Киеву ту технику и оружие, которое ему необходимо в текущих боевых условиях. Как отметил замглавы Минобороны, США не концентрируется на том, что может быть поставлено через год или несколько лет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.