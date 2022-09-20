Военная спецоперация на Украине 20 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 сентября 2022 года.

Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с инициативой «незамедлительно» провести референдум о вхождении в состав России. Вслед за ними то же самое сделала и общественная палата Донецкой республики - обращение легло на стол Дениса Пушилина. В заявлении говорится, что это восстановит историческую справедливость и обеспечит безопасность.

Союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной территорией Купянска в Харьковской области, город находится под постоянным обстрелом украинских военных.

Ликвидированные в минувшую субботу, 17 сентября, в Херсоне диверсанты были простыми «пьяными неонацистами». Такое заявление сделал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, отметив, что никакой диверсионной группы, проникшей в регион, не было.

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 во время военной операции на Украине. Как уточняется в описании видео, экипажи вертолетов сделали пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, что увеличивает радиус поражения, а также сокращает время полета в зоне обнаружения систем противоракетной обороны (ПВО).