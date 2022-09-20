Украинские военные ищут «коллаборантов» среди жителей Купянска в Харьковской области Фото: REUTERS

Украинские военные ищут среди жителей Купянска Харьковской области тех, кто сотрудничал с Россией, сообщила пресс-служба администрации региона.

«ВСУ активно ведёт работу по вычислению «коллаборантов», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что найденных увозят «в неизвестном направлении».

Ранее сообщалось, что в Харькове украинские силовики начали массовые проверки местных жителей, пытаясь найти людей, у которых есть родственники или знакомые в России. Кроме того, пешие патрули ходят по жилым кварталам и досматривают горожан во дворах.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, по достоверной информации в Харьковской области неонацисты совместно с сотрудниками службы безопасности Украины проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса. Всех подозреваемых арестовывают по статье «коллаборационизм» уголовного кодекса Украины и увозят в неизвестном направлении.