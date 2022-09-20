Эрдоган считает, что Россия стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится закончить конфликт на Украине как можно скорее. По его словам, Киев должен быть в одном понимании с Москвой.

"Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 заложников. Это хорошее развитие… В настоящее время друзья выполняют его техническое измерение. Благодаря этому мы достигнем хорошего развития", - сказал он в интервью телеканалу PBS.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.