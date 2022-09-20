Российский газ пойдет в Иран транзитом через Азербайджан Фото: REUTERS

Иран вскоре начнет закупать у России 9 млн кубометров газа в сутки в рамках соглашения между "Газпромом" и Иранской национальной нефтяной компанией. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой министерства нефти Ирана.

Транзит голубого топлива планируется осуществлять через территорию Азербайджана. Оно пойдет как на собственные нужды Ирана, так и своповые поставки в другие страны, которые расположены южнее, уточнили журналисты.

По их информации, в соседние государства будут поставлять около 6 млн кубометров российского газа ежесуточно.

Как ранее писал сайт KP.RU, Иран подписал меморандум о присоединении к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он стал девятым участником ШОС, присоединившись к России, Индии, Китаю, Казахстану, Узбекистану, Пакистану, Киргизии и Таджикистану.

Уже в 2023 году на саммите в Индии Иран, выполнив подписанные соглашения, сможет принимать участие в обсуждениях в качестве полноправного члена Шанхайской организации. Также в 2022 году заявку на присоединение к ШОС подала Белоруссия.