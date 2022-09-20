Глава МИД Венгрии призвал Евросоюз прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкций Фото: REUTERS

Европейский союз должен прекратить разговоры о новом пакете антироссийских санкций, которые только обострят энергетический кризис в Европе. Такое заявление во вторник, 20 сентября, сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

«ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства, который сейчас находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость жителей европейских стран от антироссийских санкции, отметив также озабоченность европейцев из-за грядущей зимы и энергокризиса, однако при этом пообещал разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».