Газопровод в Китай "Сила Сибири" остановят на плановое техобслуживание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период с 22 по 29 сентября 2022 года «Газпром» будет вести на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы, в связи с чем транспортировка газа на данный период будет приостановлена. Об этом сказано в сообщении компании.

«С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с Договором купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской компанией CNPC профилактика оборудования по «восточному маршруту», а также систем трубопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Напомним, прошлой осенью газопровод останавливали на плановое техобслуживание в тот же самый период. Как писал сайт KP.RU, плановые профилактические работы проводились с 22 по 29 сентября 2021 года.