Немецкие поставщики наживаются на своих клиентах, заставляя платить двойную цену за газ Фото: REUTERS

Поставщики газа в Германии вынуждают население переходить на "замещающие" тарифы, которые зачастую вдвое выше, чем базовые. Об этом сообщает газета Die Welt.

По данным издания, из-за подорожания энергоресурсов на фоне газового кризиса многие немцы стали требовать перехода на "базовые" тарифы, которые дешевле.

Однако их вынуждают ждать три месяца. Все это время оплата за газ начисляется через "замещающую" опцию. В результате счета оказываются примерно вдвое больше, чем стандартная.

Эксперт по энергетике Хольгер Шнайдевиндт заявил, что подобные действия незаконны. По его словам, при расторжении контракта клиент имеет право сразу перейти на базовый тариф, а ждать три месяца, при этом платя за ресурс по более высокой ставке.

Как ранее писал сайт KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного визита. Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, отметив, что глава немецкого правительства намерен договориться о поставках газа.