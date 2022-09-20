Общественный совет Херсонской области выступил с инициативой немедленно провести референдум Фото: Дмитрий СТЕШИН

Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо, предложив инициативу о немедленном проведении референдума по признании региона субъектом Российской Федерации. Об этом сказано в заявлении, которое во вторник, 20 сентября, зачитал председатель совета Владимир Овчаренко.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины», - заявил председатель совета

Напомним, накануне общественная палата Донецкой народной республики (ДНР) официально обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении республики в состав РФ. В тот же день с аналогичной инициативой выступила общественная палата Луганской народной республики (ЛНР), обратившись к главе республики Леониду Пасечнику.