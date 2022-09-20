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Политика20 сентября 2022 9:18

Лукашенко заявил, что через Белоруссию удара в спину российским войскам не будет

Политик добавил, что это одно из обязательств страны перед союзником
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но и удара в спину российским войскам не допустит. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во вторник, 20 сентября 2022 года. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

"Через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет, - подчеркнул Лукашенко. - В этом наше обязательство перед нашим союзником".

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко выразил мнение, что развязка конфликта на Украине произойдет в ближайшем будущем, поскольку между президентом страны Владимиром Зеленским и военными назревает конфликт.

По мнению белорусского президента, решающее слово будет уже не за Зеленским, так как теперь все зависит от военных, которые "погибают и видят, что это бесперспективно".