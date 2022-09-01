Лукашенко предсказал скорую развязку конфликта на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Развязка конфликта на Украине произойдет в ближайшем будущем, поскольку между президентом страны Владимиром Зеленским и военными назревает конфликт, считает белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Украину делят. Там конфликт зреет между президентом и военными – только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», – заявил политик в ходе открытого онлайн-урока для школ и вузов Белоруссии.

По мнению белорусского президента, решающее слово будет уже не за Зеленским, так как теперь все зависит от военных, которые «погибают и видят, что это бесперспективно».

Напомним, ранее полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США заставляют Зеленского продолжать сражаться.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что сроки спецоперации обусловлены приказом избегать ударов по гражданской инфраструктуре.