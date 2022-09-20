Александр Лукашенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем во вторник, 20 сентября, заявил, что республику собираются превратить в «новую Украину» и присоединить к Североатлантическому альянсу.

Лукашенко заявил, что на Украине уже сейчас «создаются некие не то полки, не то батальоны для свержения не только власти».

«Но для того чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо», - приводит агентство БелТА слова белорусского лидера, который отметил, что говорит об этом «искренне и откровенно, чтобы знали».

Как отметил белорусский президент, сейчас он получает все больше информации о том, покинувшие страну оппозиционеры, а также их родственники «отлежались и сегодня разворачивают бизнесы и прямо говорят о том, что, вот, мы тут сейчас денежек поднакопим, а потом мы тут устроим бучу».

Напомним, Лукашенко также заявил, что через Белоруссии удара в спину российским войскам не будет.