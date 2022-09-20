Власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России Фото: REUTERS

Администрация Херсонской области приняла решение по вопросу проведения референдума о вхождении региона в состав Российской Федерации. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил глава администрации Владимир Сальдо.

«Уважаемые жители Херсонской области! Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению ... в состав Российской Федерации», - говорится в его заявлении, опубликованном в Telegram-канал администрации региона.

Сальдо также выразил свою уверенность, что Кремль примет итоги референдума, отметив, что возвращение в состав Российской Федерации обезопасит регион, а также откроет новые возможности для его жителей, став также торжеством исторической справедливости.

Напомним, сегодня, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области обратился к Сальдо, предложив проведение немедленного референдума о признании региона субъектом Российской Федерации. Председатель совета Владимир Овчаренко заявил, что данное предложение «полностью поддержано жителями».