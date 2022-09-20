Гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников избран новым президентом РАН Фото: Игорь Кубединов/ТАСС

Генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» Геннадий Красников избран новым президентом Российской академии наук, рассказал источник в счетной комиссии.

По информации ТАСС, Красников набрал более 800 голосов, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович получил более 300 голосов. Также сообщается, что около 100 человек не стали голосовать.

Как писал сайт KP.RU, ранее уже бывший президент Российской академии наук Александр Сергеев принял решение о снятии своей кандидатуры с выборов главы РАН и покинуть данный пост после одного пятилетнего срока.

Сергеев заннимал пост президента РАН с конца сентября 2017 года, тогда же он занял должность и заместителя председателя Совета по науке и образованию при президенте РФ, а на следующий год он стал членом Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди мировых научно-образовательных центров.