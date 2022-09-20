Владимир Путин Фото: REUTERS

Москва не получила никакого ответа от Европейского союза на предложение бесплатно поставить бедным странам заблокированные в европейских портах из-за санкционных ограничений 300 тысяч тонн российских удобрений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября.

Путин указал на то, что западные ограничивают поставки российских энергоносителей, продовольствия и удобрений на мировые рынки. По его словам, в первую очередь такие меры отразились на совершенно невинных странах, развивающихся и беднейших.

«В данном контексте верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тысяч российских удобрений до сих пор остается без ответа», - заявил российский президент на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

По его словам, европейские страны не намерены давать заработать российским компаниям. «Но бесплатно-то мы хотим отдать. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет. И на это нет ничего, никакого ответа», - добавил он.

Напомним, выступая на саммите ШОС 16 сентября президент России заявил о готовности Москва бесплатно передать развивающимся странам 300 тысяч тонн российских удобрений, которые на данный момент скопились в европейских портах.