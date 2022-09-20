Названы сроки проведения референдума в ДНР о присоединении к России Фото: REUTERS

Референдум в Донецкой Народной Республики (ДНР) о присоединении региона к Российской Федерации назначен на 23 - 27 сентября 2022 года. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Донбасс возвращается домой. Считаю законопроект своевременным. Прошу депутатов поддержать. Даты референдума - с 23 по 27 сентября», - приводит слова глава ДНР общественное движение «Донецкая республика».

Напомним, сегодня, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в Луганской Народной Республики (ЛНР) о присоединении к России. Выборы также состоятся 23 - 27 сентября 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, накануне общественная палата Донецкой народной республики официально обратилась к главе ДНР с просьбой о проведении референдума по вопросу вхождения региона в состав РФ. В тот же день с аналогичной инициативой выступила общественная палата Луганской народной республики, обратившись к главе ЛНР Леониду Пасечнику.