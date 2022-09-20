Служащие в российских войсках иностранцы смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке Фото: пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла поправку об упрощенном получении гражданства России иностранцами, служащими в российских войсках.

«В соответствии с документом, получить российское гражданство в упрощенном порядке, без необходимости получать вид на жительство, смогут иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года», – сказано на сайте Госдумы.

Поправки также предполагают сокращение сроков первого контракта с иностранцами с пяти лет до одного года. Это изменение коснется тех, кто поступает на службу в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.

Напомним, в настоящее время для получения российского гражданства необходимо отслужить по военному контракту не менее трех лет.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 20 сентября, Госдума приняла поправку о внесении понятий «мобилизация» и «военное время» в Уголовный кодекс.