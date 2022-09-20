Премьер Испании Педро Санчес призвал к «серьезной реформе» ООН из-за украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к серьезной реформе системы Организации Объединенных Наций (ООН), указав на проблему украинского кризиса.

«Ситуация... на Украине является серьезным доказательством того, что там нам необходима серьезная реформа системы ООН», - заявил глава испанского правительства в интервью изданию Politico.

По словам испанского премьера, страны - члены ООН обязаны «многосторонне реагировать на продовольственный кризис», однако при этом стараться избегать дублирования программ. Санчес указал на то, что подобное реагирование включает в себя поддержку усилий генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша по заключению соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также содействие по вывозу украинского зерна.

Напомним, сегодня, во вторник, 20 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва так и не получила никакого ответа от Европейского союза на предложение о бесплатных поставках бедным странам заблокированных в европейских портах из-за санкционных ограничений 300 тысяч тонн российских удобрений. Такую реакцию глава государства назвал циничной.