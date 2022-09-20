Назначены сроки проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав России

Назначены сроки проведения референдум по вхождению Херсонской области в состав России Фото: REUTERS

Назначены сроки проведения референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации, который состоится 23 - 27 сентября 2022 года. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо.

«Указом определен порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», - уточнил он.

Напомним, сегодня, 20 сентября, были названы сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР) о присоединении к Российской Федерации. Выборы также состоятся 23 - 27 сентября 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого, 20 сентября, Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с инициативой о проведении немедленного референдума по признанию субъектом Российской Федерации. По словам председателя совета Владимира Овчаренко, такое предложение было «полностью поддержано жителями».