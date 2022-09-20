В МИД России назвали неприемлемыми поставки Украине оружия, применяемого при обстрелах ЗАЭС

В МИД России назвали неприемлемыми поставки Украине оружия, применяемого при обстрелах Запорожской АЭС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поставки Западом Украине вооружения, которое применятся при обстрелах Запорожской атомной электростанции, неприемлемы, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на встрече с послом Франции в РФ Пьером Леви.

«С российской стороны даны принципиальные оценки состояния отношений России с Европейским союзом и его странами-членами, включая Францию. Акцентировано внимание на неприемлемости дальнейшего накачивания Украины западными, в том числе и французскими, вооружениями, которые киевский режим использует для обстрела гражданских и инфраструктурных объектов, включая Запорожскую АЭС», – сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломаты в ходе встречи также рассмотрели реализацию зерновой сделки и проблематику продовольственной безопасности. Грушко указал на необходимость снятия санкций с российских производителей зерна и удобрений и устранения препятствий по насыщению рынков развивающихся стран для предотвращения тяжелых последствий. Кроме того, стороны затронули вопрос нормального функционирования дипломатических представительств в Москве и Париже.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России представило карту последствий возможной аварии на Запорожской АЭС) Согласно прогнозам российского военного ведомства, радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию.